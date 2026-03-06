Arca Çorum FK Yönetiminden gazetemize ziyaret.

Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz ve Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Kerman gazetemizi ziyaret ederek Spor Yönetmenimiz Halil Öztürk ile görüştüler.

Ziyaret sırasında ligin kalan haftaları için şehrin ve camianın birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yapılarak bunun için yapılması gerekenler konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Takımın ligde son üç maçta altığı galibiyetin yönetime takıma ve camiaya büyük moral olduğunu belirten Topuz ve Kerman kalan on maçta da gereken mücadelenin hep beraber verilerek sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarına inandıklarını dile getirdiler.