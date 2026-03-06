Arca Çorum FK'nın devre arasında Bodrumspor'dan transfer ettiği Angolalı Fredy Alfredo, Hatay maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çorum'a geldiğinden beri elinden geleni vermeye çalıştığını belirten Fredy, her maça final gözüyle baktıklarını söyledi.

Uğur Uçar geldikten sonra dominat ve baskın bir oyun oturtmaya çalıştığını dile getiren Angolalı yıldız, 3 maçta da bunu sahaya yansıtmayı başardıklarını aktardı.

Takım olarak daha çok yukarılara çıkmaları gerektiğini savunan Fredy, kazanma serisini devam ettirmek istediklerini ifade etti.

Ligde kalan 10 maç kaldığını ve kazanmaya odaklarını belirten Fredy, maç maç gittiklerini kaydetti.

Son olarak Mame Thiam'ın attığı penaltı gollerine değinen Fredy; Bodrum'dayken ben de bütün penaltıları atmıştım. Hiç kaçırmadım ama buraya geldiğimde onun da liderliği var tabii. Penaltıları çok iyi kullanıyor ve attığında da takım olarak mutlu oluyoruz ve onun penaltıyla da gol attığını görmek bizi mutlu ediyor. İnşallah daha fazla gol atar." şeklinde konuştu