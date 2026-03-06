Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi D grubunda mücadele eden Çorum Belediyespor grubunda ikinci maçını da kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Çorum Belediyespor ikinci maçında ilk haftayı galibiyet ile kapatan Başkent Seğmenler takımı önünde özellikle ikinci periyottaki etkili oyunu ile 78-64 kazanarak yoluna namağlup devam etti.

İlk hafta Mersin Barosu deplasmanından uzatmada kazanarak dönen Çorum Belediyespor erkek basketbol takımı sezonun evindeki ilk maçında çarşamba akşamı Spor Salonunda ilk maçını kazanan Başkent Seymenler takımı ile karşılaştı.

Maça Çorum Belediyespor hücumda etkili başladı ancak konuk takımda özellikle pota altından etkili olmaya çalıştı ve ilk periyodu Çorum Belediyespor 16-11 önde tamamladı.

İkinci periyotta ise Çorum Belediyespor hücumdaki başarısını artırırken savunmada da rakibine kolay sayı şansı vermedi. Bu periyotu 27-13 önde tamamlayan Çorum 12 Dev adamı soyunma odasına 43-24 gibi farklı skorla önde girdi.

Üçüncü periyotta kontrollü oyuna geçen Çorum Belediyespor rakibin maça ortak olmasına fazla izin vermedi ve bu periyotu 17-16 önde tamamlayan Başkent Seğmen takımı son periyota 59-41 mağlup girdi. Çorum 12 Dev Adamı son periyotta ta aynı oyunu devam ettirdi

. Başkent Seğmenler takımı bu periyotta maçtaki en fazla sayıyı bulurken temsilcimiz farkın sadece dört sayı kapanmasına izin verdi .

Bu periyotu Başkent takımı 23-19 önde tamamlamasına karşın maçtan 78-64 galip ayrılan Çorum Belediyespor ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve grupta liderliğe yükseldi.

Çorum Belediyespor’da Yusuf Bayrak attığı 26 sayı ile hem takımının hemde maçın en skorer ismi olurken Başkent Seğmenler takımında Görkem Fırat 23 sayı ile en skorer ikinci isim oldu.

Çorum Belediyespor’da İsmet Öztürk 14, Atahan Altıok 12. Efekan Coşar 11 sayı ile takımlarının galibiyetine katkı veren isimler oldular.

Ligde ikinci maçlar sonunda Çorum Belediyespor takımı iki maçını da kazanarak liderlik koltuğuna otururken birer galibiyet birer mağlubiyet alan dört takım üçer Mersin Barosu iki puanla son sırada bulunuyor.

Bölgesel Basketbol Liginde üçüncü hafta maçlarında Çorum Belediyespor, 8 Mart pazar günü saat 15’de Isparta Işıkkent Spor Salonunda karşılaşacaklar.

Gruptaki diğer iki maç ise 7 Mart cumartesi günü oynanacak.