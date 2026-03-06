Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarına yeni bir zam daha geldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar Körfez'e yayıldı.

Stratejik önemdeki Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılması, petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Petroldeki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 55 kuruş zam bekleniyor.

Benzinin yanı sıra motorinde de artış yaşanması bekleniyor.

Motorine gelmesi beklenen zammın ise 1 lira 14 kuruş olduğu bildirildi.