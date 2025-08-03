2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte, toplumda aile bilincini, dayanışmayı ve toplumsal sorumluluk duygusunu güçlendirmeye yönelik faaliyetler devam ediyor.

Bu kapsamda, Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Güney Aile Destek Merkezi (ADEM) Mutfak Atölyesi kursiyerleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette hem 112 personellerine kursiyerler tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu hem de katılımcı kursiyerlere 112 Acil Çağrı Sistemi, sistemin işleyişi, hangi durumlarda 112’nin aranması gerektiği ve asılsız ihbarların doğurabileceği olumsuz sonuçlar hakkında farkındalık eğitimi verildi.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral, toplumsal farkındalığın geliştirilmesi, erken yaşta bilinç oluşturulması ve kamu hizmetlerinin doğru kullanımı konusunda duyarlılık kazandırılması adına gerçekleştirilen bu ziyaretin kurumları adına kıymetli ve yerinde bir çalışma olduğunu belirterek, “Özellikle çocuklarımızın ve genç bireylerimizin bu süreçte aktif olarak yer alması, gelecek nesillerin daha bilinçli ve sorumlu bireyler olarak yetişmesinde önemli rol oynamaktadır” dedi.

112 Acil Çağrı Merkezlerinin tüm acil çağrılara hızlı ve koordineli bir şekilde cevap verilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde 81 ilde tek numara sistemiyle hizmet veren hayati öneme sahip kurumlar olduğunu dile getiren Arif Demiral, “Bu hizmetin verimli yürütülebilmesi, vatandaşlarımızın 112 hattını yalnızca gerçek acil durumlarda kullanmalarıyla mümkündür. Bu doğrultuda yapılan her bir eğitim ve farkındalık faaliyeti, toplumun genel güvenlik ve sağlık hizmetlerinden en etkin şekilde faydalanmasına doğrudan katkı sunmaktadır.

Bu vesileyle, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüze ve ona bağlı olarak faaliyet gösteren ADEM yöneticileri/eğitmenleri olmak üzere, tüm kursiyerlere teşekkür eder; gösterdikleri duyarlılığın tüm toplumumuza örnek olmasını temenni ederiz” açıklamasında bulundu.

