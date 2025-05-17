Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde bu yıl ilk kez mücadele eden Çorum Belediyespor play-off 2. tur rövanş maçında Türk Telekom takımına 85-70 yenilerek organizeye veda etti.

İkinci tur ilk maçında evinde yenildiği rakibi ile dün rövanş maçına çıktı. Ankara Spor Salonu Küçük bölümünde oynanan maçta rakibi önünde ilk periyotta tutuk bir görüntü ortaya koyan temsilcimiz 21-12 geride ilk periyotu tamamladı. İkinci periyotta ise kontrolü tamamen eline geçiren Çorum Belediyespor takımı hücumda çok daha etkili bir oyun ortaya koydu ve bu periyotu 25-17 önde tamamladı. Soyunma odasına ev sahibi takım 38-37 önde girdi.

Üçüncü periyot ise karşılıklı basketler ile geçti ve rakibinin maçı koparmasına izin vermeyen Çorum Belediyespor takımı bu periyotu 22-21 önde tamamladı ve son periyota 59-58 önde girdi. Son periyotta ise Türk Telekom takımı temsilcimizin tur umutlarının artmasına izin vermedi ve oyunun kontrolünü eline aldı ve hücumdaki etkili oyununa savunmayı da iyi yapınca bu periyotu 27-11 önde tamamlayan Türk Telekom maçtan da 85-70 galip ayrılarak üçüncü tura geçen takım oldu.

Çorum Belediyespor ise ilk kez katıldığı ligdeki performansı ile önümüzdeki sezonlar için umut verdi.