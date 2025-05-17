Kadınlar 3. lig play-off maçında Ordu Parsspor ile Sicim Grup Ankara Metropolspor takımları yarın Çorum’da çeyrek finale yükselmek için karşılaşacaklar.

Grup maçlarında ilk iki sırada yer alarak eleme turunda mücadele etmeye hak kazanan Ordu Parsspor kulübü son 16 turu maçında Ordu Gücü Futbol Kulübünü 1-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

Sicim Grup Ankara Metropolspor ise eleme maçında Selçuklu Dumlupınarspor kulübünü 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final maçları 18 Mayıs pazar günü oynanacak 16 maçtan biriside Çorum Devane sahasında yarın saat 15’de oynanacak. Bu maçı kazanan takım yarı finale yükselecek.

Hakem Boyraz

Maçı Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek. Maçta yardımcı hakem olarak Özkan Dağ ve Ebubekir Kılcı görev yapacak. Maçın gözlemcisi ise Durmuş Buyruk.