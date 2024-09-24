Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Zehir'in İl Sağlık Müdürü olarak görevlendirilmesinin ardından başhekimlik görevini vekaleten Uzm. Dr. Arslan Erkan yürütüyor.

2003-2011 yılları arasında Çorum Devlet Hastanesi'nde başhekim olarak görev yapan Erkan, 13 yıl sonra yeniden başhekim oldu.

UZM. DR. ARSLAN ERKAN KİMDİR?

Hastanede 2017 yılından bu yana aynı zamanda başhekim yardımcısı olarak görev yapan Erkan'ın yeni başhekim atanana kadar görevinin sürdürmesi bekleniyor.

1980 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Uzm. Dr. Arslan Erkan, 1994-2002 yıları Çorum Devlet Hastanesinde Üroloji Uzmanı olarak görev yapan yaptı. 2003-2011 yılları arasında Çorum Devlet Hastanesi'nde başhekim olarak görev yapan Erkan, 2012-2014 yılları arasında Tokat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri yaptı.

2014 yılında tekrar Çorum'a dönen Erkan, Hitit Ü.Çorum Eğt.Araş.Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı olarak görevine devam etti. Erkan, 2017 yılından bu yana da hastanede başhekim yardımcısı olarak görev yapıyor.