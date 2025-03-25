Ahlatcı Çorum FK’da Geraldo’dan güzel haberlerin ardından kötü haber geldi.

Tecrübeli futbolcunun saha denemesinde adalesinde ağrı olması nedeni ile özel çalışmaya devam edecek.

Ligde Şubat ayında Kocaelispor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan ve altı haftadır tedavi süreci devam eden Geraldo milli aranın ardından takımla belli çalışmalara katılmalara başladı.

Dün yapılan antrenmanda saha denemesine çıkan Geraldo’nun arka adalesinde ağrıları olması üzerine takımdan ayrı çalışmaya başladı.

Geraldo’nun bu hafta sonu Pendikspor ile oynanacak maçta forma giymesinin zor olduğunu Erokspor maçına yetiştirilmesi amaçlanıyor,.