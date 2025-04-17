Abdussamet Uğurlu tarih yazmaya devam ediyor. Uğurlu Antalya’da yapılan Muay Thai Türkiye Şampiyonasında yine zirveye çıkan Abdüssamet Uğurlu bu yıl içerisinde yapılacak üç büyük organizede ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Antalya’da hafta sonunda yapılan Halil Durna U 23 ve Elit Büyükler Muay Thai Şampiyonasında mücadele eden Abdüssamet Uğurlu zorlu rakiplerini yenerek üst üste 14, Türkiye Şampiyonluğunu kazandı. Uğurlu bu başarısı ile ülkemizde yapılacak olan Dünya Muay Thai Şampiyonası, Özbekistan’da yapılacan olan Türk Devletleri Şampiyonası, 2025 Süper Lig Müsabakaları ile Suudi Arabistan’da yapılacak olan İslam Oyunlarında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Kazandığı bu başarının ardından açıklamalarda bulunan Abdussamet Uğurlu hiç bir başarının tesadüfi olmadığını ve çok çalışarak bu başarılara ulaştığını söyledi. Bu şampiyonaya aylar öncesinde hazırlandığını emek verdiği, ter döktüğünü ve bir çok sosyal faaliyetten fedakarlık yaptığını belirten Uğurlu ‘Çok şükür verdiğim emeklerin karşılığını şampiyon olarak aldım.

Alnı ak bir şampiyonayı daha zirvede tamamladım. Bundan sonraki süreçte artık ilimizi ve bunun yanında ülkemizi uluslararası şampiyonalarda en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı gönlere çektirmek istiklal marşımızı okumak istiyorum. Rabbim güç kuvvet verdiği sürece çalışmaya ve hep daha iyisi yapmaya devam edeceğim. Beni bu noktada yalnız bırakmayan yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum’ dedi.