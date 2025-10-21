Arca Çorum FK Gelişim Liginde pazar günü oynadığı iki maçta U 14’de sevinirken U 15’de ise üzüldü.

Devane sahasında oynanan ilk maçta Çorum FK ile Karadeniz Ereğli Belediyespor U 14 takımları karşılaştı.

Rakibi önünde üstün bir oyun sonunda 2-0 galip ayrılan Arca Çorum FK dördüncü maçında üçüncü galibiyetini alarak 10 puanla ikinci sıraya kadar yükseldi.

Bu maçın ardından ise iki takım U 15 kadroları karşılaştı.

Rakibi önünde 2-0 mağlup duruma düşen ve on kişi kalan Çorum FK son bölümde bir gol buldu skoru 2-1 yaptı ancak puanı kurtarmaya yetmedi.

Bu sonuçla Karadeniz Ereğli 6 maçta 9 puanla dördüncü sırada yer alırken Çorum FK ise 4 maçta altı puanla dördüncü sırada bulunuyor.