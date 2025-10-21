Balkan CUP’ta mücadele eden Çorumlu üç Taekwondocu’dan iki gümüş bir beşincilik.

Bulgaristan’ın Dupnitsa kentinde yapılan Balkan Cup Taekwondo turnuvasında Çorum’dan katılan sporculardan Doğukan Ergin ve Tugay Yolal finale yükseldiler.

Final maçında rakiplerine yenilen iki sporcumuz gümüş madalya kazanırken Beytullah Yetik ise madalya maçında rakibine yenilerek beşinci oldu.

Milli takımda görev yapan Çorum Gençlikspor antrenörü İlhan Aşkın sporcularının gösterdiği performanstan son derece memnun olduklarını belirterek onların gelişimi adına son derece önemli olduğunu söyledi.

Aşgın, Taekwondo’ya verdiği desteklerden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepçeli ile tüm şube müdürleri, kulüp başkanları ve sporcu ailelerine teşekkür etti.