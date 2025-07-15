15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle bugün Çorum’da bir dizi etkinlik yapılacak.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak saat 11.00’da Kadeş Barış Meydanında Türkiye Geleneksel Sporlar Federasyonu Spor Tırı çeşitli faaliyetler yapacak.

Yine saat 11.00’da Çorum Şehitliğinde anma programı düzenlenecek.

Sonrasında ise öğle namazı vaktinde Ulu Camiide tüm şehitler için mevlidi şerif okutulacak ve hafta boyunda okunan hatmi şeriflerin de duası gerçekleştirilecek.

Saat 16.00’da ise Türk Kızılayı Çorum Şubesi Kadeş Barış Meydanında şehitler anısına kan bağışı kampanyası düzenleyecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle saat 20.40’da Ulu Cami önünde başlayacak olan 15 Temmuz Şehitleri Demokrasi Yürüyüşü Kadeş Barış Meydanında sona erecek ve ardından ise 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programı yapılacak.

Saat 00.13’te tüm camilerde salaların okunmasının ardından 00.30-05.00 saatleri arasında Kadeş Barış Meydanında demokrasi nöbetleri tutulacak.