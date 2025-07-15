Vali Ali Çalgan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

“Tarihe altın harflerle kazınan 15 Temmuz mücadelesinin dokuzuncu yıl dönümünde, demokrasimize, bağımsızlığımıza ve millî irademize yönelik menfur darbe girişiminin, milletimizin kahraman direnişiyle bertaraf edildiği o karanlık geceyi bir kez daha hatırlıyor, aynı zamanda milletçe tek yürek olmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz” diyerek mesajına başlayan Vali Ali Çalgan, “O gece, milli birliği ve demokratik düzeni yıkmayı amaçlayan Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) hain kalkışması karşısında Türk milleti ayağa kalkmış; iradesine, ay-yıldızlı bayrağına, ezanına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara koşan her bir vatandaşımız, millet iradesini hedef alanlara karşı destansı bir mücadele sergileyerek tarihin seyrini değiştirmiştir” dedi.

Tanklara göğsünü siper eden, uçaklara, tüfeklere karşı yalnızca inancıyla direnen aziz milletin, 15 Temmuz gecesi Malazgirt’in, Çanakkale’nin ve İstiklal Harbi’nin ruhunu yeniden canlandırdığını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünü rehber edindiğini dile getiren Vali Ali Çalgan, “Bu tarihi direnişte devlet ve millet, aynı ideal uğruna yan yana durmuş, tek yürek olmuştur. Sokakta duran vatandaşın cesaretiyle, devletin kararlı ve ilkeli duruşu birleşerek güçlü bir dayanışmanın sembolü haline gelmiştir. O gece, yalnızca bir darbeye karşı durulmamış; aynı zamanda milletin devletiyle bütünleştiği, ortak değerlerde kenetlendiği bir ruh yeniden doğmuştur.

Bugün bizlere düşen, bu kutlu mücadeleyi ve uğruna can verilen değerleri asla unutmamak; birlik ve beraberlik içinde ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktır. Şehitlerimizin aziz emanetlerine sahip çıkmak, gazilerimizi her daim baş tacı etmektir. Şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin fedakârlığı ve milletimizin birlik ruhu daima rehberimiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz’un yıldönümünde, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; 15 Temmuz şehitlerimizi ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum. Rabbimden birliğimizin ve dirliğimizin daim olmasını niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)