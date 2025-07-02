AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, partisinin 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katılım sağladı.
Toplantıya AK Parti İl Başkanı Yakup Alar'ın yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, AK Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akyüz Özdağ da katıldı.
Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Yakup Alar, “Ülkemiz, milletimiz ve davamız adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Editör: Çorum Hakimiyet