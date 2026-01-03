Erkekler Voleybol 1. liginde şampiyonluk mücadelesi veren Sungurlu Belediyespor ikinci yarı öncesinde kadrosuna tecrübeli libero Serkan Koçak ile güçlendirdi.

Önümüzdeki hafta içi başlayacak ikinci yarı öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Sungurlu Belediyespor 31 yaşındaki tecrübeli libero Serkan Koçak’ı kadrosuna kattı.

1.73 boyundaki Serkan Koçak Konya Büyükşehir Belediyespor’da başladığı voleybol hayatını daha sonra Alanya Belediyespor, Ürgüp Gençlikspor ve son olarakta bu sezon başında Ünsal Group Şiran Akademi takımında forma giydi.

Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir hedeflerine ulaşmak için kadrolarında gördükleri eksik bölgelere gerekli transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek Serkan Koçak’ın bu doğrultuda kadrolarına kattıklarını söyledi.