Kulüplü Küçük Kızlar Voleybol’da şampiyonluğu Dinamikspor A takımı kazandı.

Final maçında Mecitözü Doğuşspor’u 3-2 yenen Dinamikspor mutlu sona ulaştı.

12 takımın mücadele ettiği küçük kızlar voleybolda final maçı büyük bir mücadeleye sahne oldu. Maça iyi başlayan Mecitözü Doğuşspor ilk seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti.

Sonraki iki seti Dinamikspor 25-18’lik skorlarla alarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette maça ortak olmak isteyen Mecitözü Doğuşspor takımı 25-20 alarak skoru 2-2 yaptı ve final setine taşımaşı başardı.

Final setide büyük bir mücadeleye sahne oldu ve son bölümde daha az hata yapan Dinamikspor 15-11 alarak maçtan 3-2 galip ayrılarak şampiyonluğu kazandı.

Dinamikspor kız voleybol takımı yıldız kızlarda kazandığı ikincilik kupasının ardından küçüklerde de şampiyonluk ve dördüncülük kupasını alarak sezonu üç kupa ile tamamladı.

Muhabir: Çorum Hakimiyet