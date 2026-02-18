Sahası bakımda olduğu için bugüne kadarki tüm iç saha maçlarını başka şehirlerde oynayan Serikspor, İsmail Oğan Stadı’ndaki bakım çalışmalarının tamamlanması ile kendi sahasındaki ilk maçında Çorum FK'yı ağırladı.

Serikspor, aylar süren bakım çalışmalarının ardından Çorum maçı ile taraftarıyla buluştu ancak saha zemini deyim yerindeyse 'patates tarlası' gibiydi.

Maçın ardından Çorum FK taraftarları saha zeminine dikkat çekerek; 'Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, tarlaya dönen zeminde futbol oynanmasına nasıl müsaade ettiğini' sordu.

Maç içinde zemin nedeniyle futbolcuların pas, çalım atmada zorlandıkları görüldü.

Çorum FK zor da olsa tarlaya dönen sahadan 3 puanla evine döndü.