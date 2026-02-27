Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada Trendyol 1.Lig'den 5 takım PFDK'ya sevk edilmişti.

Süper Lig dahil en çok ceza alan 6 kulüp içerisinde yer alan Çorum FK bu hafta PFDK'ya sevk edilmezken, Iğdır FK, Amedspor, Sakaryaspor, Pendikspor ve Vanspor PFDK'ya sevk edilmişti.

Iğdır FK kötü ve çirkin tezahürattan 140 bin lira, Sakaryaspor takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 31 bin 500 lira, Pendikspor zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 220 bin lira, Amedspor kötü ve çirkin tezahürattan Doğu alt 133, Güney alt 122, 123 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine, Vanspor ise yine kötü ve çirkin tezahürattan 70 bin lira idari para cezası verildi.