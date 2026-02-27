Pazartesi akşamı evinde Arca Çorum FK ile karşılaşacak olan Manisa FK bu maçın hazırlıklarına moralli başladı.

Ligde son dokuz haftada bir mağlubiyet iki beraberlik ve altı galibiyet alarak düşme hattından play-off potasına yaklaşan siyah beyazlı takım Çorum FK maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Lige Taner Taşkır ile başlayan ardından Mustafa Dalcı ile çıkış yakalayan Manisa FK’da daha sonra yaşanan sürpriz ayrılığın ardından takımı Ahmet Pektaş’a emanet eden siyah beyazlı takım çıkışını devam ettirmeye devam etti.

Son maçında Bodrum FK deplasmanından üç puanla dönerek çıkışına sürdüren Manisa FK dün yaptığı antrenmanla Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Ahmet Pektaş bu çalışmara taktiksel olarak gördükleri eksikler konusunda uyarılarda bulunda ve maçın önemini anlatmaya gerek olmadığını tüm takımdan tam motivasyon istedi. Manisa FK, Çorum maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.