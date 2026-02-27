Amatör Futbol’da U 13 kategorisinde heyecan hafta sonu oynanacak yedi maçla başlayacak.

Üç grupta 16 takımın mücadele edeceği il birinciliğinde ilk maçların tamanı yarın oynanacak.

A grubunda Çorum Anadolu FK ile Vefa Gençlikspor takımları İtfaiye sahasında karşılaşacak.

Alaca sahasında ise alaca Belediyespor ile Çorum İdman Yurdu takımları karşılaşacak.

Grupta Hattuşa Gençlikspor ilk haftayı bay geçecek.

B grubunda ise üç maç oynanacak. İtfaiye sahasında Gençlerbirliği ile 1907 Gençlikspor takımları saat 12.30’da karşılaşırken Nazmi Avluca sahasında saat 14.30’da ise İkbalspor ile Arca Çorum FK takımları karşılaşacak. Bayat ilçe sahasında ise saa 14’de Bayat Belediyespor ile İskilipgücüspor takımları karşılaşacak.

C grubunda ise İtfaiye sahasında Vefa Devanespor ile Gülabibeyspor takımları karşılaşırken Mimar Sinan sahasına Mimar Sinanspor ile Osmancık Kandiberspor takımları karşılaşacak. Bu grupta Hitit Anadoluspor takımı ilk haftayı bay geçecek.