Arca Çorum FK üç gün iki gecelik uzun Manisa FK deplasman programı belli oldu.

Pazartesi akşamı oynanacak Manisa FK maçı için kırmızı siyahlı takım cumartesi sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kırmızı Siyahlı takım öğlen saatlerinde otobüs ile Ankara Esenboğa Havaalanına geçecek ve burdan akşam saatlerinde İzmir’e uçacak. Kafile gece İzmir’den otobüsle Manisa’ya geçerek gece otelde dinlenecek.

Çorum FK pazar günü Manisa’da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve pazartesi saat 20’ya kadar otelde maç saatini bekleyecek.

Maçın ardından dönüş uçağı olmaması nedeni ile kırmızı siyahlı takım pazartesi gecesini de Manisa’da kaldığı otelde geçirecek ve salı günü öğlen saatlerinde İzmir havaalanından Ankara’ya uçacak ordan da karayolu ile Çorum’a dönecek.

Kırmızı Siyahlı takım üç gün ve iki gecelik yolculuğun ardından çarşamba günü Çorum’da yapacağı antrenmanla cumartesi günü evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayacak.