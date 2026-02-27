Arca Çorum FK pazartesi akşamı Manisa FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanına tüm futbolcular katıldılar.

Kırmızı Siyahlı takımın fitnes salonunda yapılan koordinasyon ve kuvvet çalışmaları ile başlayan antrenman daha sonra sahada devam etti.

Sahada yapılan çalışma öncesinde Teknik Direktör Uğur Uçar futbolculara Manisa FK maçının taktiksel bilgilerini verdi ve mevkisel uyarılarda bulundu.

Daha sonra dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman çabukluk kuvvet hareketlerinin ardından üç kaleli oyun ile devam etti.

Kadroyu üçe ayıran Teknik Heyet bir takım düz koşu yaparken diğer iki takım yarı sahada maç yaptı.

Oldukça çekişmeli geçen üç kaleli oyunda Teknik Heyet futbolculardan çabuk oynamalarını sık sık istedi.

Kırmızı Siyahlı takımın dünki çalışmasını Başkan Baran Korkmazoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin büyük bir bölümü de izledi.

Çorum FK Manisa FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.