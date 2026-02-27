Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye Arca Çorum FK forması hediye etti.

Çarşamba günü bir dizi ziyarette bulunmak ve iftar yemeği için Çorum’a gelen İçişleri Başkanı Mustafa Çiftçi’ye iftarın ardından ASKF Başkanı Ferhat Arıcı 19 numaralı ve ismi yazılı Çorum FK forması hediye etti.

Arıcı, Çorum Valiliği döneminde amatör spor kulüplerine verdiği güçlü destek ve alt yapıdaki gençlere sağladığı katkıların amatör camia tarafından takdirde karşılandığını belirterek kendisine tüm spor camiası adına teşekkür etti ve formayı hediye etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de tüm amatör spor camiasına selamlarını gönderdi ve ASKF Başkanına bu hediyesi için de teşekkür etti.