Trendyol 1. Ligde ilk on hafta maçları sonunda taraftar sayılarında Amedspor zirvede ikinci sırada ise Çorum FK bulunuyor.

En fazla taraftar sayısında ilk üç sırayı Amedspor alırken Çorum FK ise beş haftada ligin en fazla taraftarının izlediği maç oldu.

1. ligde en fazla taraftar sayısı Amedspor’un sahasında oynadığı Pendikspor maçında 19.07-47 olarak gerçekleşti.

İkinci haftada Amedspor- Erzurumspor FK maçı 17.439 en fazla taraftarın izlediği maç alırken Amedspor-Sarıyer maçı ise 15.591 ile üçüncü sırada yer aldı.

Çorum FK’nın sahasında Sarıyer ile oynadığı maç 13.328 taraftar ile dördüncü sırada yer alırken Amedspor- Keçiörengücü maçı 13.128 taraftar ile beşinci sırada yer aldı.

Daha sonraki dört haftada Çorum FK’nın iç saha maçları yer aldı.

Amedspor maçı 12.638 ile altıncı, Vanspor maçı 12.159 taraftar ile yedinci Serikspor maçı 11.428 ile sekizinci Manisa FK maçı ise 10.768 ile dokuzuncu sırada yer aldı.

Onuncu sırada en fazla taraftarın izlediği maç ise Sakaryaspor ile Amedspor arasında 10.229 ile yer aldı.