Arca Çorum pazar günü evinde Boluspor ile oynayacağı maçın taktiğini dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın tam kadro olarak yaptığı çalışma taktik ağırlıklı olarak yapıldı.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki çalışma öncesinde Boluspor maçının oyun taktiği konusunda futbolculara uyarılarda bulunan teknik heyet ardından ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti.

Önce kısa mesafeli ardından uzun mesafeli pas çalışması yaptıran Teknik Direktör Çağdaş Çavuş isabetli pasın önemine dikkat çekti ve futbolculardan topun kıymetini iyi bilmelerini ve basit top kaybı yapmamalarını istedi.

Daha sonra çabukluk ve sürat çalışması yaptıran Teknik Heyet daha sonra Boluspor maçının taktiğini yaptırdı.

Bu çalışmada futbolculara mevkisel olarak dikkat etmeleri gereken konular hakkında uyarılarda bulunan Çavuş son bölümde ise kaleli oyun ile çalışmayı tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım Boluspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.