Trendyol 1. Lig’in 33. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, deplasmanda Adanaspor’u 4-1 yendi.

66 puana yükselen Körfez ekibi ikinci sıradaki Karagümrük’e 7 puan, üçüncü sıradaki Gençlerbirliği’ne 9 puan fark atarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

5 TAKIM İKİNCİLİK İÇİN 6 TAKIM PLAY OFF İÇİN SAVAŞIYOR

Son 5 haftaya girdiğimiz ligde 5 takım ikincilik ve üçüncülük için mücadele ederken, Çorum FK ve 6 takım ise play off için savaşıyor.

MALATYA VE ADANA'NIN ARDINDAN SON İKİ TAKIM KİM OLACAK?

Yeni Malatyaspor'un ardından Adanaspor'un da neredeyse küme düşmesi kesinleşirken, Şanlıurfaspor, Manisa FK, Ankaragücü ve Sakaryaspor küme düşmemek için mücadele edecek.