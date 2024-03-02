Çorum 2. Amatör Küme’de heyecan yarın oynanacak dört maçla başlıyor.

İki grupta dokuz takımını mücadele edeceği 2. Amatör Küme’de gruplarda ilk maçlar yarın oynanacak.

Beş takımın mücadele edeceği A grubunda ilk maçta yarın saat 12.30’da Mecitözü Gençlerbirliği ile Buharaspor takımları karşılaşacaklar.

Grubun diğer maçında ise Devane sahasında saat 14’de Düvenci Belediyespor ve Sungurluspor takımları karşılaşacaklar.

Grupta ilk haftayı Alacagücüspor takımı bay geçecek.

Dört takımın mücadele edeceği B grubunda ise ilk maçta saat 14’de Oğuzlar İlçe sahasında Oğuzlar Belediyespor ile Osmancıkgücüspor takımları sezona galibiyet ile başlamak için mücadele edecekler.

Mecitözü ilçe sahasında ise 14.30’da Mecitözüspor ile Bayat Belediyespor takımları sezona galibiyet ile başlamak için mücadele edecekler.

İki grupta çift devreli oynanacak maçlar sonunda gruplarda ilk iki sırayı alan dört takım final grubuna yükselecek.

Final Grubunda çift devreli maçlar sonunda ilk iki sırayı alan takımlar 1. Amatör Küme’ye yükselecek.