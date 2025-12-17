Amatör futbolda sezonun ikinci kupaları bugün sahibini buluyor.

U 14 Final Grubunda mücadele bugün oynanacak iki maçla tamamlanacak. Son maçlar öncesinde takımların sıralaması belli bugünki maçlar formalite niteliğinde.

Bugün saat 14’de İtfaiye sahasında oynanacak maçta son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantileyen Vefaspor takımı henüz puanı bulunmayan Çorum İdman Yurdu ile karşılaşacak. En yakın rakibi Mimar Sinanspor önünde final grubunda bir galibiyet ve bir beraberlik alarak ikili averaj üstünlüğüne sahip Vefaspor bugünki maçı kaybetse dahi şampiyonluk kupasının sahibi olacak.

Aynı saatte Osmancık ilçe sahasında ise Osmancık Kandiberspor ile Mimar Sinanspor takımları karşılaşacak.

Bu maç öncesinde Mimar Sinanspor 10 puanla ikinci sırada ve ikincilik kupasını alacak. Kandiberspor takımı ise 6 puanla maç sonunda üçüncülük kupası ile sezonu tamamlayacak.

Bugün İtfaiye sahasında oynanacak Vefaspor ile Çorum İdman Yurdu arasındaki maçı Muhammed Emin Çamlı yönetecek. Osmancık Kandiberspor ile Milar Sinanspor arasındaki maçta ise Mahmutcan Doğan düdük çalacak.