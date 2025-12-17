Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, transfer çalışmalarına ilişkin, "Bizden duyulmadığı sürece transfer haberlerine inanmayın. Çok fazla spekülasyon olacak bu dönemde" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Altıparmak, 1-1 berabere kaldıkları Çorum FK maçını değerlendirerek, "Ligin iyi takımlarından olan ve şampiyonluk iddiası olan Çorum ile oynadık hafta sonu. Maçın tamamına yakınını iyi oynadık diyebilirim. Oyun olarak ve pozisyon olarak istediğimizi yaptık. Rakibin çok önemli güçleri vardı. Golü attık ve golü attıktan sonra oyunu çok iyi tuttuk. Rakibimize hiç pozisyon vermezken tek atakları zaten penaltı oldu. Olmayan bir penaltıydı. Herkes aynı şeyi söyledi penaltı olmadığına dair. Burada VAR sisteminin devreye girmesi lazımdı ama olmadı. 3 puanı çok hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı. Neticesinde 1 puan aldık ve kaçırdığımız 2 puan var" dedi.