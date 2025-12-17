Bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak 1. Amatör Küme’de mücadele edecek Alaca Belediyespor’dan iki tecrübeli ismi kadrosuna kattı.

1988 Osmancık doğumlu Gençlerbirliği kulübünde futbola başlayan ve ardından Osmancık Belediyespor, Sidespor, Kumluca Belediyespor, Demre Belediyespor, Edremiz Belediyespor, GMG Kastamonuspor, Ulukavakspor, Sorgun Belediyespor, Bucak Beledoiye Oğuzhanspor gibi bir çok amatör kulüpte forma giyen son olarakta geçen sezon Türkoğlu Gençlerbirliği takımında forma giyen Şaban Aksoy yeni sezonda Alaca Belediyespor için mücadele edecek.

Alaca Belediyespor’un diğer transferi ise Yavuz Burak Aykaç. 1998 Konak doğumlu Yavuz Burak Aykaç Gençlik Çepnispor, 1907 Gençlikspor, Anadolu FK, ve Arca Çorum FK alt yapısında oynadıktan sonra 2017-18 sezonunda profesyonel olan Aykaç ardından Eti Lisesi, Sungurlu Belediye, Hoçvanspor, Mimar Sinanspor, Anadolu FK, Sungurlu Belediye, Ulukavakspor, Sorgun 107spor ve son olarakta geçtiğimiz sezon Mimar Sinanspor takımında forma giydi.