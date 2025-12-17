Bu hafta sonunda Çorum FK ile karşılaşacak olan Sakaryaspor’da krizi yine Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar çözdü.

Sakaryaspor’da yaklaşık 50 milyon TL’yi bulan futbolcu alacakları krizinde devreye Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar girdi.

FIFA’ya başvuran yabancı futbolcuların alacaklarının ödendiğini açıklayan Alemdar, “Şu anda ödeme gerçekleştirdik, yabancıların parasını ödedik, yolumuza devam ediyoruz. Sakaryaspor’u kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Bu şehrin eşrafına seslenmiştik, gelirlerse eyvallah, gelmezlerse de ben elimden geldiği kadar Sakaryaspor’un yanındayım.”

FIFA nezdinde 3 dönem transfer yasağı bulunan Sakaryaspor, alacakları nedeniyle başvuruda bulunan futbolcuların dosyaları sebebiyle daha ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalmıştı. Yeşil Siyahlı kulüpte Lukasz Zwolinski, Jakub Szumski, Umechi Akuazaoku, Dimitrios Kolovetsios ve Gael Kakuta’nın alacaklarının ödenmemesi halinde transfer yasağının kalıcı hâle gelme riski vardı.

Yaşanan bu krize Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar el attı. Yabancı futbolcuların alacaklarıyla ilgili gerekli ödemelerin yapılmasının ardından, FIFA nezdindeki dosyalarda önemli bir risk ortadan kaldırılmış oldu.

Başkan Alemdar’ın desteğiyle gerçekleştirilen ödemeler sonrası, Sakaryaspor’un yabancı oyuncular kaynaklı kalıcı transfer yasağı tehlikesini aştı. Kulüp içerisinde, yerli oyuncuların alacaklarına ilişkin ödemelerin de kısa süre içerisinde yapılmasının planlandığı ifade edildi.