Hitit Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından Hitit Üniversitesinde öğrenim gören Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnucasında şampiyonluğu Mali kazandı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvada 12 farklı ülkeden 14 takımın mücadele etti. 5 Mayıs tarihinde ön eleme maçları ile başlayan turnuva 11 Mayıs’ta final maçı ile sona erdi.

Turnuvanın final maçında Gabon’ı yenen Mali birinci olurken Gabon ise ikinci oldu. Kamerun takımı ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Dernek Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Türkmen dostluk, kardeşlik ve Ümmet birlikteliği vurgusuyla başlayan turnuvanın amacı uygun olarak devam ettiğini belirterek ‘Ümmetin farklı coğrafyalarından şehrimize üniversite eğitimi için gelen öğrencilere sosyal bir ortam oluşturmak, birbirlerinin farklılıklarına karşı tolerans göstermelerini sağlamak ve hayırda yarışmaktır. Turnuvaya katılım gösteren tüm ülke temsilcilerine, takım kaptanlarına, oyunculara, seyircilere ve uluslararası öğrencilere teşekkür ediyorum. AyrıcaAyrıca turnuvanın gerçekleşmesine destek olan Çorum Belediyesi'ne, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne de teşekkür ediyorum.