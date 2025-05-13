Sungurlulu güreşci Eren Kalkan sezona fırtına gibi başladı. Kalkan son olarak Antalya Serik Güreşlerinde de birinciliği kazandı.

Antalya Serik Belediyesi tarafından düzenlenen yağlı güreşlerde büyük ortada mücadele eden Eren Kalkan birinci turda Hasan Can Güzeller’i geçti ikinci turu bay geçen Kalkan üçüncü turda Yusuf Kırat, 4. turda Engin Atar, çeyrek finalde Atahan Eser, yarı finalde ise Yusuf Bullut’u yenerek finale yükseldi. Final maçında Adil Kıvrak ile karşılaşan Eren Kaltan üst üstü ikinci güreşinde de birinciliği kazandı.