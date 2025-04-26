Çorum Arena Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı 2. Lig’e yükselmeye hak kazandı.

Tokat’ta düzenlenen bölgesel lig final müsabakalarında Arena Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı Samsun Voleybol Takımı’nı 3-0, Sivas Voleybol Takımı’nı 3-0 yenerken, Amasya Voleybol Takımı’na 3-2 mağlup oldu.

Bu neticeler sonucunda Çorum Arena Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı şampiyon olarak 2. Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Arena Spor Kulübü Başkanı Mesut Kuşgöz, desteklerinden dolayı Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Yurt Hizmetleri MüdürüHüseyin Şahin, Şube Müdürleri Ferhat Yıldız, İsmail Şahan,, Ayşe Demirer Şenyuva, Menekşe Eroğlu, Ömer Özdemir ve Çiğdem Ünlü ile büyük bir özveri ile takımı çalıştırıp her zaman yanlarında olan antrenörler, sporcu ve velilere teşekkür etti.