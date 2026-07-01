Çorum'un tanınan isimlerden Yetiştirme Yurdu Derneği Başkanı Hayri Şenöz, 62 yaşında hayatını kaybetti.
Merhum Hayri Şenöz; Türkiyem İlköğretim Okulu personeli Fadime Şenöz'ün eşi, İsmet Şenöz ve Kısmet Meral'in babası, Simit Fuarı'nın sahibi Fatih Meral'in ise kayınpederiydi.
Hayri Şenöz'ün vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Akşemsettin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.
Muhabir: Atila Çiğdem