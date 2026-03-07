Hitit Üniversitesi bünyesinde TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işadamı Ahmet Ahlatcı'nın katkılarıyla kurulan Milli Teknoloji Atölyesi törenle açıldı.

Vali Ali Çalgan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Türkiye’nin ilk astronotu Alper ezeravcı ile birlikte Hitit Üniversitesi bünyesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Ali Çalan, açılışta yaptığı konuşmada, teknolojinin yalnızca hayatı kolaylaştıran bir unsur değil; aynı zamanda ülkelerin kalkınma, rekabet gücü ve bağımsızlığını belirleyen en temel faktör olduğunu vurguladı. Özellikle savunma sanayii açısından millî teknolojilerin geliştirilmesinin, dışa bağımlılıktan kurtulmanın ve güçlü bir şekilde yol almanın şart olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin son yıllarda millî savunma sanayiinde ve teknoloji üretiminde gerçekleştirdiği büyük atılımlara dikkat çeken Vali, Milli Teknoloji Atölyesi gibi merkezlerin gençlerin yenilikçi fikirlerini projeye dönüştürmelerine imkân sağlayacağını ve ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi vizyonunu güçlendireceğini belirtti.

Vali Çalgan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğü ve TÜBİTAK’ın güçlü desteğiyle Hitit Üniversitemizde hayata geçirilen Milli Teknoloji Atölyesi’nin ülkemize, ilimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu değerli projede emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyor, katılımcılara saygılarımı sunuyor ve Ramazan ayının bereket ile huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi.