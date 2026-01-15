Çorum’da 2025 yılı yatırımları ve 2026 yılında Çorum’da gerçekleştirilecek projelerin değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

TSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Karayolları 7.Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Başpınar, DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Saadettin Ceylan, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

YATIRIMLARIN TUTARI 124 MİLYAR 387 MİLYON

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ali Çalgan, kamu kurumlarının 2025 yılında Çorum'da toplam 124 milyar 387 milyon lira bütçeli 409 yatırım projesinin bulunduğunu söyledi.

2025 yılında Çorum’a 28 milyar 938 milyon TL ödenek geldiğini aktaran Vali Çalgan, 2025 yılı nakdi gerçekleşme oranının yüzde 96 olduğunu söyledi.

Çalgan, 2025 yılının kamu yatırımları harcama oranları açısından önceki dönem ve yıllara göre oldukça yüksek gerçekleştiğini kaydetti.

Vali Çalgan’ın konuşmasının ardından Karayolları 7.Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Başpınar, Çorum’da yapımı devam eden ve ihale aşamasında olan yollar hakkında bilgi verirken, Devlet Su İşleri 5.Bölge Müdür Yardımcısı Saadettin Ceylan ise yapımı devam eden ve yatırım aşamasında olan baraj, gölet, taşkın koruma ve sulama projeleri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıda diğer kamu kuruluşlarının yöneticileri, Çorum’da yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.