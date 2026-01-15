Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdür Yardımcısı Saadettin Ceylan, Çorum’da geçen sene Aralık ayında yüzde 42 olan barajlardaki doluluk oranının bu sene Aralık ayında yüzde 33 seviyesine gerilediğini söyledi.
Ceylan, yetersiz yağışlar nedeniyle barajlardaki su rezervinin azaldığını belirtti.
Barajlardaki doluluk oranlarını açıklayan Ceylan, şu bilgileri verdi; “Yenihayat Barajı’nın doluluk oranı %13, Çorum Barajı’nın doluluk oranı %29, Alaca Barajı’nın doluluk oranı %1, Hatap Barajı’nın doluluk oranı %2, Koçhisar Barajı’nın doluluk oranı yüzde 3, Obruk Barajı’nın doluluk oranı ise %68.”
Muhabir: Çorum Hakimiyet