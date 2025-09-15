Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grubu üyelerince, mülkiyeti Çorum Belediye Başkanlığı’na ait olan Çorum İli Bahçelievler Mahallesi 5247 ada 1 nolu parselin ihale yolu ile satışına yönelik açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma talebini ret etti.

Söz konusu parselin satış ihalesinin iptali talebiyle Çorum İdare Mahkemesi’ne başvurulmuş ve davada yürütmenin durdurulması talebinde bulunulmuştu. Mahkeme, ihale sürecine dair evrakları incelemesinin ardından 12 Eylül 2025 tarihinde kararını açıkladı.

Çorum İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Böylece, söz konusu parselin satışına ilişkin ihale sürecinin devamına hukuki bir engel bulunmadığı belirtilmiş oldu.

İHALE BUGÜN YAPILACAK

Çorum Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan 11 bin 580 metrekarelik arsayı satışa çıkarıyor. Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif artırma usulü ile ihale edilecek.

İhale, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 14.00’te Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek.

Arsanın muhammen bedeli 226 milyon 50 bin TL olarak belirlenirken, geçici teminat tutarı ise 6 milyon 781 bin 500 TL olarak açıklandı.

İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli evrakları eksiksiz şekilde hazırlayarak, ihale günü saat 13.45’e kadar Belediye İhale Komisyonu’na teslim etmeleri gerekiyor. İhale şartnamesi ve ekleri, Çorum Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 5 bin TL karşılığında temin edilebilecek.