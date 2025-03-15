Okullu Küçükler Voleybol yarı final birinciliğinde 23 Nisan Ortaokulu final maçını kazanarak Türkiye’nin en iyi sekiz takımının mücadele edeceği finallere gitmeye hak kazandı.

Düzce’de Bahçeşehir Spor Salonunda yapılan yarı final grup birinciliğinde Çorum 23 Nisan Ortaokulu antrenörler Haluk Doğan ve Mehmet Can yönetiminde M. Sefa Fındıklı, Osman Enes Kaya, Berat Kolsuz, Muaz Berk Ekinci, Emirhan Gemici, Ege Saha, Ayaz Gündoğdu, Semih Fındıkcı ve Ömer Uysal’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

B grubunda yer alan 23 Nisan Ortaokulu ilk maçında Eskişehir Suzan Gürcanlı Ortaokulu’nu 2-0 yenen temsilcimiz ikinci maçında ise İstanbul şampiyonu Prof Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu’na yenilerek ikinci oldu.

Yarı final maçında diğer gruptan birinci olarak çıkan İstanbul ikincisi Şehit Ertan Kolay Ortaokulu ile finallere gitmek için karşılaşan temsilcimiz ilk seti 25-18 kaybetti ikinci sette ise 25-19’luk skorla rakibine üstünlük kurarak durumu 1-1 yaptı.

Nefes kesen final setinde rakibine 15-13 üstünlük sağlayan 23 Nisan Ortaokulu Türkiye finallerine gitmeye hak kazandılar.

23 Nisan Ortaokulu 17-20 Nisan tarihlerinde Çanakkale’de yapılacak ve Türkiyenin en iyi sekiz takımının mücadele edeceği Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.