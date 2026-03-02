U 13 Liginde gruplarda heyecan cumartesi günü oynanan yedi maçla başladı.

İlk hafta maçlarında çok arklı skorlar çıkarken oldukça zorlu maçlarda oynandı.

A grubunda Vefa Gençlikspor, Çorum Anadolu FK karşısında 3-1 galip gelerek grubu üç puanla başladı ve iddiasını ortaya koydu.

Grubun diğer maçında ise Alaca Belediyespor, Çorum İdman Yurdu karşısında 7-0’lık farklı skorla galip gelerek ilk haftanın lideri oldu.

Bu grupta Hattuşa Gençlikspor ilk haftayı bay geçti.

B grubunda ise Arca ;Çorum FK gol rekoru kırarak lige farklı galibiyet ile başladı.

İkbalspor önünde 15-0’lık skorla galip ayrılan Çorum FK ilk haftanın lideri oldu. İskilipgücüspor ise Bayat Belediyespor deplasmanında 6-0 galip gelerek lige üç puanla başladı. Gençlerbirliği ile 1907 Gençclikspor arasındaki maçtan 4-2 galip ayrılmayı başardı.

C grubunda ise ilk hafta maçları oldukça çekişmeli geçti. Vefa Devane Gençlikspor ile Gülabibeyspor takımları 1-1 berabere kalırken ilk haftanın tek beraberliğini aldılar.

Mimar Sinanspor ise Osmancık Kandiberspor karşısında 2-1 gelerek lige üç puanla başladı.