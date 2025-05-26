28. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında heyecan kırmızı grupta oynanan üç maçla başladı.

Altı takımın mücadele ettiği Kırmızı Grupta ilk maçta Uğur Kokoreç ile Bi Kitapevi takımları karşışa geldi. Kadrosunda bir çok tecrübeli ismi bulunduran Kokoreçci Uğur orta saha ve hücumda etkili olurken savunmasında ise büyük boşluklar verdi.

Bi Kitapevi ise ani ataklarla etkili olduğu maçta Kokoreçci Uğur ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yanısında ise sahne alan Sefa attığı üç golle takımını 5-0 öne geçirdi. Bi Kitapevinin tek golü ise Bedri’den geldi.

Günün ikinci maçında ise Asal Mühendislik ile Ata-Ser Yapı karşılaştı. Maçın ilk yarısını Hakan’ın golü ile Ata-Ser Yapı takımı 1-0 önde tamamladı.

ikinci yarıya çok hızlı başlayan Asal Mühendislik 6 dakika içinde Mustafa Akarken ve Sinan’ın attığı gollerle 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Kalan bölümde AtaSer Yapı’nın çabası sonuç vermedi ve maçtan 2-1 galip ayrılan Asal Mühendislik turnuvaya üç puanla başladı.

İlk günün son maçında ise ÇRM İlk Adım Gıda ile CNR Elektrik takımları karşılaştı.

CNR Elektirik maça iyi başladı ve 18. dakikada Rıdvan’ın attığı golle 1-0öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının başında Akın ile 2-0 üstünlüğü yakalayan CNR Elektirik önünde Mahmut Kaplan’ın golü ile İlk Adım Gıda umutlandı.

Kalan bölümde rakibine gol izni vermeyen CNR Elektirik ilk maçından üç puanla ayrılarak iddialı bir başlangıç yaptı.