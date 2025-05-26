Çorum FK ile Adana’da ikinci şampiyonluk kupasını kaldıran Yakup Alkan altıncı şampiyonluk kupasını yine Adana’da kaldırdı.

2018-19 sezonunda Çorum FK’nın rakibi olarak forma giydiği Tuzlaspor’da ilk şampiyonluk kupasını kaldıran Yakup Alkan 2018-19 sezonunda transfer olduğu Çorum FK ile 3. lig play-off final maçında Adana’da karşılaştı. Bu maçta penaltılarda takımını şampiyonluğu getiren son penaltıyı atan Yakup Alkan ikinci şampiyonluğunu kazanmıştı.

Bir sezon sonra bu kez Kocaelispor forması altında şampiyonluk yaşayan Yakup Alan sonraki üç sezonda üç şampiyonluk sevinci yaşamayı başardı.

22-23 sezonunda Şanlıurfaspor ile 2. ligde şampiyon olan Yakup Alkan geçen sezonda 3. ligde Batman Petrolspor formasını giyerek beşinci şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Bu sezon transfer olduğu Muşspor ile play-off mücadelesi veren Yakup Alkan cumartesi akşamı Çorum FK ile şampiyonluk yaşadığı Adana’da bu kez farklı olarak yeni stadyumda Balıkesirspor ile finalde karşılaştı.

Oyuna son bölümde giren ve maçı bitiren ikinci golü atan Yakup Alkan 10 yılda altıncı kez şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı.