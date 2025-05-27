28. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında gruplarda ilk maçlar tamamlandı.

Pazar akşamı Siyah ve Beyaz Grupta oynanan dört maçta fileler toplam 25 kez havalanırken izleyenler gole doydular.

Günün ilk maçında Siyah Grupta Çorum Sürücü Kursu ile Düvencispor arasındaki maçta Çorum Sürücü Kursu rakibi önünde rahat galip geldi.

Tecrübeli isimlerden kurulu kadrosu ile rakibi önünde maça hızlı başlayan Çorum Sürücü Kursu ilk yarıda Bayram’ın ve Sedat Yılmaz’ın ikişer golü ile devreyi 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başında Sedat Yılmaz’ın üçüncü ve Orhan’ın golleri ile farkı 6-0 yapan Sürücü Kursu önünde Düvencispor’un tek golü son dakikalarda Yusuf ile geldi ve maçtan 6-1 galip ayrılan Çorum Sürücü Kursu ilk haftanın lideri oldu.

Bu grubun diğer maçında ise Çopraşıklı Deli Kadir ile Nurkaya İnşaat arasında oynandı. Maçta ilk yarıyı Nurkaya İnşaat Elvan’ın attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Çopraşıklı Deli Kadir takımı erken Nejdet ve Nebi’nin golleri ile maçta 2-1 üstünlüğü yakaladı. Nurkaya maçı bırakmadı bitime beş dakika kala Mehmet ile skoru eşitledi. Çopraşıklı Deli Kadir son üç dakikada Osman ve Yasir ile bulduğu gollerle maçı 4-2 kazanarak gruba üç puanla başladı ve iddiasını ortaya koydu.

Beyaz grupta ise ilk maçta Er-Yap İnşaat ile Vizyon Tarım takımları karşılaşkı. İlk turun en gollü maçına sahne olan maçta Er Yap İnşaat’ı galibiyete tecrübeli golcüsü Serkan’ın üç golü ulaştırdı. Vizyon Tarım maçın ilk dakikalarında etkili oldu Ozan ve Okan’ın attığı gollerle rakibi önünde 2-0 üstünlüğü yakaladı. Bu dakikadan itibaren kontrolü eline alan Er-Yapı İnşaat ilk yarının son 15 dakikasında Serkan’ın iki Serdar ve Kenan’ın golleri ile devreyi 4-2 önde tamamladı. İkinci yarının başında Serdar ile farkı üçe çıkaran Eryap İnşaat rakibinin Uğur’un golü ile umutlansa da maçta son sözü yine Serkan söyledi ve takımının altıncı kendisinin üçüncü golünü atarak maçın skorunu belirledi: 6-3

İlk turun son maçında Beyaz Grupta Kalehisar Kardeşler İveco ile Kurt Elektrik takımları arasındaki maça hızlı başlayan Kurt Elektrik ilk dakikalarda Hakan’ın golü ile öne geçtiği maçın ikinci yarısının başında Mehmet ile farkı ikiye çıkardı. Maçta son dakikalarda Vedat ile üçüncü golü bulan Kurt Elektirik maçtan 3-0 galip ayrılarak turnuvaya üç puanla başladı.