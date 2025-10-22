Çorum Belediyesi tarafından 29 Ekim kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlenecek.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre 28 Ekim salı günü saat 14.30’da başlayacak bisiklet turuna bisikleti olan herkes katılabilecek. Ayrıca ÇORBİS üyesi olanlar bu tura özel olarak bisikletleri ücretsiz olarak kullanabilecekler.

İtfaiye içindeki Şehitler Parkı’ndan başlayacak bisiklet turu Millet Bahçesinde sona erecek. Tura katılanlar arasında çekilecek kura ile 10 bisiklet, 20 kask, 20 suluk ve 20 eldiven hediye edilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamındaki bisiklet turuna tüm Çorumluları davet etti.