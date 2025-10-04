Arca Çorum FK'nın sezon başında Konyaspor'dan transfer ettiği Yusuf Erdoğan, hem saha içi liderliği hem de oyunculuğu ile Çorum FK'yı sırtlıyor.

Kaptan Ferhat Yazgan'ın son 3 maçta yedek olmasından dolayı 2.kaptan Yusuf Erdoğan sahaya kaptan olarak çıkıyor.

4 maçtır galibiyet hasreti çeken Çorum FK'da, Manisa maçı öncesi Yusuf Erdoğan bütün takımı saha içine toplayarak motivasyon konuşması yaptı.

Takım içinde birlik ve beraberliği sağlamaya çalışan yıldız futbolcu, Manisa maçının özellikle ilk yarısında harika işlere imza attı.