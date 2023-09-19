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3 Bant Bilardo İl birinciliğinde Altın Hamlespor Kulübünden Fatih Özbulut şampiyon oldu.

12-17 Eylül tarihları arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bilardo İl Temsilciliği tarafından Olimpik Yüzme Havuzu Bilardo Salonu’nda yapılan turnuvada otuz bilardocu mücadele etti.

Beş gün süren müsabakalar sonunda Altın Hamlespor’dan Fatih Özbulut finalde yine aynı kulüpten milli sporcu Emrah Taç’ı yenerek birinci olurken Emrah Taç ise ikincilik ödülünün sahibi oldu. Üçüncülük ödülünü Zirvespor’dan Ali Misket alırken dördüncülüğü ise aynı kulüpken İbrahim Ahıskalı aldı.

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenecek olan organizelerde ilimizi temsil edecek olan bu dört sporcunun Çorum’u en güzel şekilde temsil edeceğine inandığını belirten İl Temsilcisi Emrah Taç ‘İlimizde her geçen gün bilardo sporunun büyük bir ivme kazandığını, bilardo sporunun gelişmesi yönünde desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Çağlar’a teşekkürü bir borç biliyoruz. Çekişmeli maçların oynandığı il birinciliğinde hakemiyle, sporcusuyla büyük özveri gösteren herkese teşekkür ederim” dedi.