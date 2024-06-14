Okul Sporları Minikler 3x3 Basketbol il birinciliğinde erkekler ve kızlarda 19 Mayıs İlkokulu çifte şampiyonluk sevinci yaşadı.

İki okulun mücadele ettiği minik kızlar 3x3 Basketbol il birinciliğinde 19 Mayıs İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu yenerek birincilik kupasının ve ödüllerinin sahibi oldular.

Erkeklerde ise altı takımın mücadele ettiği 3x3 Basketbol il birinciliğinde tek devreli maçlar sonunda 19 Mayıs İlkokulu tüm maçlarını kazanarak birinciliği kazanırken Adnan Menderes İlkokulu ise ikinci kupasını aldı.

Bekir Aksoy İlkokulu üçüncü olurken Özel Bahçeşehir Koleji ise dördüncü oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları verildi.