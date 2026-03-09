Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 29.haftasında Cumartesi günü evinde Hatayspor'u ağırladı.

İlk yarıda hocanın yanlış tercihleri nedeniyle pozisyon bile üretemeyen kırmızı siyahlılarda sergilenen kötü futbol hem taraftarları hem de maçı izlemeye gelen protokol üyelerini bile kızdırdı.

AŞGIN 52.DAKİKADA AYRILDI

Maçın 49.dakikasında Hatayspor şok golle öne geçti.

Maçı izlemeye gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın 52.dakikasında kötü futboldan sıkılarak stadı terk etti.

Yapılan oyuncu değişikleriyle hareketlenen kırmızı siyahlılar 62.dakikadan sonra açıldı ve maçı 3-1 kazanmayı başararak zirve yolunda önemli bir adım attı.